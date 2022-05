Brüntrup (CDU) holt Direktmandat in Bielefeld

Bielefeld ist fortan mit vier Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag vertreten – Hochspannung in Wahlkreis 94

Bielefeld

Aus den drei Bielefelder Wahlkreisen ziehen vier Kandidaten in den neuen, nordrhein-westfälischen Landtag ein. Die CDU wird bei den Zweitstimmen wieder stärkste politische Kraft in Bielefeld, hat in den Stadtbezirken Mitte, Schildesche und Gadderbaum aber nach wie vor keine Chance.

Von Stephan Rechlin, Peter Bollig und Burgit Höttrich