Brutale Prügelattacke mindert Strafmaß

Bielefeld/Paderborn

Ein Mann sticht in seiner Wut auf einen anderen ein – und der stirbt. Das ist die klassische Konstellation bei einem Totschlag. Es gibt aber auch den minderschweren Fall, und dieser liegt in diesem Strafprozess vor: Der 48-jährige Bielefelder, der in Bad Driburg einen Bekannten erstochen hatte, handelte so, nachdem er schwer verprügelt worden war. Der Bielefelder muss für fünf Jahre und acht Monate ins Gefängnis und in einen Langzeit-Alkoholentzug.

Von Ulrich Pfaff