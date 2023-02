Brutale Schläger gesucht

Die Bielefelder Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern, die bereits vor einigen Monaten - in der Nacht auf Sonntag, 14. August 2022 - einem 34-Jährigen am Boulevard schwere Verletzungen zugefügt haben.

Zwei 34- und 31-jährige Männer aus Bünde kauften an jenem Wochenende im August gegen 2.10 Uhr Getränke an einem Kiosk im Durchgang zum Boulevard unterhalb des Bielefelder Hauptbahnhofs. „Dort wurden sie von einer Männer-Gruppe grundlos angepöbelt und beleidigt“, so Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

„Der Haupttäter attackierte den 34-Jährigen. Er fixierte den Mann und stieß ihn mit seinem Knie ins Gesicht. Der zweite Täter hielt den 31-Jährigen zurück, indem er ihn schubste und mit Schlägen drohte.“

Der Haupttäter. Foto: Polizei

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Foto: Polizei Bielefeld

Der 34-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach Aussage des Bekannten hatten sich die Täter vermutlich an dem gleichgeschlechtlichen Junggesellenabschied gestört, dem die Männer angehörten.

Der Haupttäter war etwa 1,90 Meter groß.

Hinweise zu den Männern nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450 entgegen.