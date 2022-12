Buch über den Schöpfer des Bielefelder Leineweber-Denkmals: Kulturelle Leerstelle mustergültig gefüllt

Geschafft: Letztendlich in Eigeninitiative hat der Autor und Kulturjournalist Ulrich Schmidt ein Buch über Hans Perathoner, den Schöpfer und Bildhauer des Leineweber-Denkmals, verfasst. Es ist druckfrisch im Bielefelder Kunstsinn Verlag erschienen und von sofort an im Buchhandel erhältlich.

Nach einer Sonderausstellung im Historischen Museum im Spätsommer dieses Jahres ist jetzt, zum 150. Jahrestag der Geburt des Bildhauers, auch endlich eine umfassende biografische und künstlerische Einordnung Perathoners in Buchform erschienen. Autor Ulrich Schmidt füllt damit in Eigeninitiative eine in Bielefeld viel zu lange tolerierte kulturelle Leerstelle aus.