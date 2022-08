Bücher statt Brötchen

In den früheren Räumen der Bäckerei Ellermeier an der Alten Detmolder Straße 53 in Hillegossen hat sie ein Geschäft eröffnet, das im Umkreis einmalig sein dürfte. Im „Andretzkys“ bietet sie Literatur, Spiele, Puzzles, Zeitschriften und Comics an – alles gebraucht, aber gut erhalten. Trotz einer Abteilung mit Klassikern ist das Geschäft jedoch kein klassisches Antiquariat. Denn erreichen möchte sie alle, die Spaß an Büchern haben, betont die 56-Jährige. „Es ist ein Laden für Leser, nicht für Sammler.“ Wobei gerade auch Viel-Leser und junge Bücherfreunde angesprochen werden sollen – immerhin gibt es Bücher im „Andretzkys“ schon ab 50 Cent.

