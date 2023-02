Buchspazierer  und Profi-Weinkenner

Bestseller-Autor Carsten Henn liest in der Scala in Bielefeld aus seinem neuen Roman

Bielefeld

Wenn er nach Hause kommt, will er noch „ein paar Zeilen" “schreiben, denn Carsten Henn arbeitet an seinem nächsten Roman. Zuhause, das ist Hürth bei Köln und Henn sitzt, als er diesen Vorsatz fasst, gerade in der Brackweder Scala. Auf Einladung der Buchhandlung Klack liest er dort aus „Der Geschichtenbäcker“ und „Das Apfelblütenfest.“ Der Roman sei neu aufgelegt worden - wegen des großen Erfolgs des „Buchspazierers.“

Von Burgit Hörttrich