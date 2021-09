Bundespolizei könnte doch bleiben

Bielefeld

Die Bundespolizei mit ihrem neuen Ausbildungsstandort in der früheren Catterick-Kaserne könnte doch dauerhaft in Bielefeld bleiben. Das wurde am Donnerstag beim Festakt deutlich, in dem die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) symbolisch den Schlüssel an die Bundespolizei übergab. Aus dem Ausbildungs- könnte dann ein Fortbildungszentrum werden.

Von Peter Bollig