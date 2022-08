Blausäure bei Feuer im Medienarchiv freigesetzt?

Bielefeld

Nach dem Feuer, das am Mittwoch Vormittag in einem Lagerraum des Medienarchivs Bielefeld an der Brackweder Treppenstraße ausgebrochen war, durften am Donnerstag elf Parteien ihre Wohnungen und Geschäftsräume weiterhin nicht betreten. Grund sind nach wie vor Giftstoffe, die beim Brand freigesetzt worden sind und sich im Brandhaus Treppenstraße 6-8 verteilt hatten.

Von Markus Poch