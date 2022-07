Bunte „Botschafter der Demokratie“

Neuer Blickfang im Eingangsbereich des Rudolf-Rempel-Berufskollegs (RRBK): Unter einer Treppe hängt jetzt das in einem Workshop erarbeitete Graffiti der Schüler Till Keller, Kristina Stefan, Hadi Hozrabi, Jinan Khalif, Axel Neumann, Leon Tetzlaff, Yazemin Güzel und Tim Leeker. Als wichtige Förderer der Demokratie haben sie (von links) die Frauenrechtsaktivistin Alice Paul (1885 - 1977), den Kaufmann und Politiker Rudolf Rempel (1815 - 1868) sowie den amerikanischen Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King in ihr Motiv eingearbeitet.

Im Zuge der Teilnahme an einem Symposium der Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung NRW“ hatte die Schule im November 2019 beschlossen, sich als Berufskolleg mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung der Aufgabe zu stellen, Kultur langfristig in sein Schulprogramm aufzunehmen. „Ziel dieses Vorhabens ist, den Schülern durch besondere Selbstwirksamkeitserfahrungen im künstlerisch-musischen Bereich zu vermitteln, dass Teilhabe an der Gesellschaft mehr bedeutet, als lediglich in ihr zu leben“, erklärt Schulleiterin Stefanie Buddenberg. Die Schüler sollten erfahren, dass sie in der Lage sind, Demokratie aktiv mitzugestalten.

Für dieses Einstiegsprojekt hatte das Rudolf-Rempel-Berufskolleg von der Stadt Bielefeld den höchsten Förderpreis für Engagement im demokratischen Zusammenleben erhalten. So führten 21 Schüler zusammen mit den Künstlern André Sedlaczek, Lukas Michalski und Sarah Lau eine fünftägige Projektphase durch, in der sie in drei Workshops Kunstwerke im Bereich Comic, Graffiti und Poetry erarbeiteten.

Kulturelle Bildung

Stets standen Gedanken und Reflexionen der Schüler im Vordergrund. Die nachhaltig installierten Ergebnisse der Projektphase wurden vor rund 400 Mitschülern, dem Lehrerkollegium und einigen Eltern präsentiert. Michaela Günther, im Ministerium zuständig für kulturelle Bildung, wie auch Christina Osei, die ihren Arbeitsschwerpunkt ebenfalls im Bereich kulturelle Bildung und gesellschaftliche Partizipation sieht, lobten die Veranstaltung und hoben hervor, wie wichtig kulturelle Bildung auch an Berufskollegs mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt sei, um demokratische Prozesse und somit auch politische und gesellschaftliche Partizipation erlernen zu können. Der künstlerisch-musische Bereich biete hierfür besonders viel Potenzial.

Stefanie Buddenberg freut sich über die Kunstinstallationen in und an der Schule. Sie zeigten, dass sich das Berufskolleg in eine neue Richtung bewegt, in der die Schüler ihr Umfeld aktiv mitgestalten. Die Schüler berichten, dass ihnen die Teilnahme viel Spaß bereitet habe und sie intensiv zum Nachdenken über Demokratie angeregt worden seien. In einem nächsten Schritt solle laut Tobias Timpe, Beauftragter für Demokratiebildung, überlegt werden, wie künstlerisch-musische Projekte auch im berufsschulischen Bereich langfristig implementiert werden können. Denn im Geiste Rudolf Rempels sei allen klar: „Wir wollen unsere Demokratie aktiv mitgestalten!“