Bürgerberatungen in Bielefeld gerettet: Öffnung wieder im April

Stadt beugt sich den Wünschen der Menschen in Stadtteilen

Bielefeld

Zunächst war es die Corona-Pandemie, dann das Ziel, möglichst viel Energie zu sparen: Seit fast drei Jahren sind die kleinen Bürgerberatungsfilialen in den Stadtbezirken geschlossen. Nachdem es Proteste und Forderungen nach einer Wiedereröffnung in der Bezirksvertretungen gegeben hatte, öffnet die Stadt die Ein-Personen-Filialen von April an wieder – wenn auch zähneknirschend und mit Hinweis auf die Kosten.

Von Hendrik Uffmann