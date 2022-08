Bus stößt mit Pkw zusammen: hoher Schaden

Bielefeld

Dieser eine kurze, folgenreiche Moment der Unachtsamkeit im Straßenverkehr - davor sind auch Profis am Steuer nicht gefeit. Ein Busfahrer (49) der Bielefelder Verkehrsbetriebe Mobiel hat am Dienstagmittag direkt vorm Firmensitz in Sieker einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Der Mann nahm beim Linksabbiegen einem Pkw-Fahrer die Vorfahrt, sagt die Polizei.

Von Jens Heinze