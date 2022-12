Campus Handwerk in Bielefeld: Neubauten für 60 Millionen Euro geplant

Die geplanten Neubauten der Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld mit dem Handwerksbildungszentrums (HBZ) Brackwede sowie dem Kammer-eigenen HBZ Lemgo auf dem Areal des Campus Handwerk in Bielefeld in der Nähe des Hauptbahnhofs sind ein Stück näher gerückt.

Handwerkskammer: Grundstücksverkauf an Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld beschlossen

So hat die Vollversammlung der Handwerkskammer OWL am Mittwoch einstimmig einen Vorratsbeschluss gefasst, wonach die Kreishandwerkschaft mit ihren 46 Innungen das in Frage kommende Grundstück für 2,2 Millionen Euro von der Kammer kaufen kann. Derzeit wird dieser Verkauf noch durch einen fehlenden Zuwendungsbescheid des Bundes für das Projekt blockiert. Sobald alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, soll der Deal über die Bühne gehen.