Fluchtgeschichten in Gesichtern

Dabei werden Menschen aus Bielefeld Märchen und Sagen in Muttersprachen an neun unterschiedlichen Orten in der Altstadt erzählen. Unter anderem wird auf der Sparrenburg, an der Kunsthalle, beim Kunstverein am Waldhof, am Stenner Forum, im Park der Menschen Rechte, am Café Haltestulle, beim Theaterfundus und auf dem Jahnplatz erzählt. Zwischen den Märchen gibt es internationale Musik.

Ein besonderes Fotoprojekt erwartet die Besucher im Skulpturenpark an der Kunsthalle. Im Projekt „Me Myself and I“ haben neun Geflüchtete zusammen mit dem Fotokünstler Veit Mette, der Aktionskünstlerin Simone Adams-Weggen und Frieda Wieczorek vom Shademakers Carnival Club e.V. das Thema Flucht bearbeitet. Es entstanden beeindruckende Werke, die die Teilnehmenden mit unterschiedlichen Techniken weiterbearbeiteten.

Die reproduzierten Werke sowie die von den Teilnehmenden erzählten Fluchtgeschichten sind von 14 bis 19 Uhr im Park zu sehen sein. Weitere Werke im Original können Besucher im Kunstforum Herman Stenner von 14 bis17 Uhr erleben. Das vom Jugendamt der Stadt Bielefeld geförderte Projekt soll anschließend an weiteren Orten Bielefelds gezeigt werden.

Das Programm zum großen Erzählfestival gibt es unter: www.carnival-bielefeld.de.