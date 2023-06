Bunt, laut, vergnügt und nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal wieder mit einem großen Umzug haben die Bielefelder ihr größtes Straßenfest gefeiert. Und zur Jubiläumsauflage des „Carnivals der Kulturen“ gab's am Rathaus und am Niederwall noch eine Partymeile obendrauf.

Tausende Zuschauer feiern das größte Straßenfest in Bielefeld

Die Gruppe „Samba Rua Viva“ brachte viel (blaue) Farbe in den Carnival der Kulturen.

Rund 30 Gruppen mit mehreren hundert Tänzern, Musikern, Darstellern und Artisten waren am Samstag um 15.30 Uhr am Siegfriedplatz im Bielefelder Westen gestartet und zwei Stunden später am Rathaus eingetroffen.