Festival in Bielefeld: Casper kommt wieder zurück nach Hause

Ein Jahr lang mussten sich die Fans gedulden. Am Samstag und Sonntag kommt Casper zurück nach Bielefeld. Die Konzerte mussten pandemiebedingt 2021 abgesagt werden. Jetzt werden sie nachgeholt. Casper hat sich persönlich an die Fans gewandt.

Er schreibt: „Ihr Lieben, nachdem das Zurück Zuhause letztes Jahr leider pandemiebedingt abgesagt werden musste, freue ich mich nun umso mehr, die beiden Shows nachzuholen. Wir sehen uns am 17.12. und 18.12. im Lokschuppen Bielefeld!"

Die Tickets aus dem vergangenen Jahr behalten ihre Gültigkeit! Casper: „Das bedeutet: Wer im Jahr 2021 für Samstag ein Ticket gekauft hat, kommt damit am Samstag zur Show und wer für damals am Sonntag ein Ticket gekauft hat, kommt damit am Sonntag zur Show.“

Für die Show am Sonntag gibt es noch Karten. Das Konzert am Samstag ist bereits restlos ausverkauft.

Zurück Zuhause Festival: Fans feiern Casper und Co. Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel Foto: Bernhard Pierel

Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr im Lokschuppen Bielefeld. Hier ist Casper mit seinem „Zurück zu Hause Festival“ bereits häufiger aufgetreten.

Auch in diesem Jahr wird Casper begleitet von folgenden Künstlerinnen und Künstlern:



17.12.22

TUA

PAULA HARTMANN

TEMMIS

18.12.22

PAULA HARTMANN

DIE NERVEN

DILLA“

Im Lokschuppen ist überall bargeldlose Zahlung möglich.

Pünktlich vor den Feiertagen wird der in Extertal geborene Rapper Casper alias Benjamin Griffey also nach alter Tradition wieder musikalische Freundinnen und Freunde in den Lokschuppen Bielefeld zu einem ganz besonderen Jahresabschluss einladen.