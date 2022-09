CDA Bielefeld: Michael Weber wiedergewählt

Auch Angelika Gemkow wurde als Stellvertreterin im Amt wiedergewählt. Neu im Leitungsgremium ist als Stellvertreterin Johanna Weber.

Der neue Vorstand setzt bei seinen künftigen Aktivitäten auf die breite, öffentliche Diskussion aktuell drängender Themen. »Hohe Mieten, Inflation, schlechte Gesundheitsversorgung und ein drohenderPflegenotstand – auch in Bielefeld liegen die Themen auf der Straße. Wir wollen Ideengeber und Antreiber sein“, so Michael Weber.

In einer ersten Diskussionsreihe zum Thema Gesundheit konnten in den vergangenen beiden Jahren bereits erste Akzente und wichtige Impulse gesetzt werden, so die CDA, welche der soziale Flügel der CDU ist.

Komplettiert wird der Vorstand durch die Schriftführerin Christel Voigt sowie den gewählten Beisitzern Manfred Arning, Viktor Braun, Marvin Nolting, Ulrich Paus, Gerhard Schultze, Matthias Schäfer und Roland Staude.