CDU Bielefeld: Andreas Rüther kandidiert nicht mehr

Am Montagabend hat der Kreisvorstand der Bielefelder CDU getagt. In der Sitzung hat der Kreisvorsitzende Andreas Rüther die Mitglieder des Vorstandes informiert, dass er nicht erneut als Kreisvorsitzender kandidiert.

Der Kreisvorstand dankte Andreas Rüther in zahlreichen Wortbeiträgen für seine geleistete Arbeit in den vergangenen neun Jahren als Vorsitzender. In der gleichen Sitzung hat Henning Matthes den Kreisvorstand informiert, dass er für die Position des Kreisvorsitzenden kandidieren will.

Der Kreisparteitag mit der Neuwahl des Kreisvorstandeswird am 15. Dezember 2021 veranstaltet. In einem offenen Verfahren können für alle Positionen Vorschläge eingereicht werden, heißt es in einer Mitteilung der Bielefelder CDU.

Der Kreisvorstand habe beschlossen, dass alle antragsberechtigten Gliederungen eventuelle Kandidatinnen- und Kandidatenvorschläge möglichst bis zum 8. Dezember (Ordnungsfrist) mitteilen. Davon unberührt bleibe das Recht eines jeden Parteitagsmitglieds, auch auf dem Kreisparteitag innerhalb einer dann festgelegten Frist noch weitere Kandidatinnen- und Kandidatenvorschläge zu machen.

Henning Matthes aus Gütersloh will neuer Kreisvorsitzender der Bielefelder CDU werden. Foto:

Henning Matthes ist seit Anfang 2019 Beigeordneter für den Bereich Familie, Jugend, Soziales und Sport bei der Stadt Gütersloh. Henning Matthes war vor seinem Wechsel zur Stadt Gütersloh seit 2015 Vorstand des Jobcenters Lippe. Ein wesentlicher Teil seines Werdegangs ist allerdings mit dem Kreis Gütersloh verbunden, hier vor allem mit den Bereichen Arbeit und Soziales und der Arbeitsvermittlung. Bevor er an die Spitze des Jobcenters Lippe wechselte, war Henning Matthes von 2012 bis 2015 stellvertretender Leiter des Jobcenters Kreis Gütersloh und Abteilungsleiter für den Bereich Materielle Hilfen.