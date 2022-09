CDU: Parkgebühren „bürgerfern und unsozial“

Bielefeld

Als „bürgerfern und unsozial“ lehnt die CDU den Vorschlag der Grünen, das Anwohnerparken in Bielefeld von jetzt 30 Euro auf mindestens 360 Euro im Jahr drastisch zu verteuern, entschieden ab. Fraktionschef Ralf Nettelstroth: „Das ist eine Steigerung um das Zwölffache, und es passt überhaupt nicht in eine Zeit, in der die die Inflation Rekordwerte erreicht und die Kosten für Energie explodieren“.