CDU startet in den Wahlkampf

Bielefeld

Die Bielefelder CDU startet gut sechs Wochen vor dem Urnengang am 15. Mai in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Rund 1500 Plakate werden vom kommenden Wochenende an in Bielefeld aufgehängt, Flyer werden verteilt und Haushalte aufgesucht. Im Zentrum der Kampagne: die drei Direktkandidaten Ralf Nettelstroth, Tom Brüntrup und Dr. Mechthild Frentrup.

Von Peter Bollig