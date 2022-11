CDU und FDP: Elternwille wird mit Füßen getreten

Widerstand in Bielefeld gegen die Abschaffung von Mehrklassenbildung - Petition mit bereits knapp 1600 Unterschriften

Bielefeld

Bald ist es wieder soweit. Dann beginnt das Anmeldeverfahren für die weiterführende Schule. Und jedes Jahr die bange Frage: Bekommt das Kind den gewünschten Platz an der favorisierten Schule? In Bielefeld soll das jahrelang praktizierte Verfahren von Mehrklassenbildung so nicht mehr möglich sein.

Von André Best