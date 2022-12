Checkliste für den Spielplatz der Zukunft

Die angehenden Heilpädagoginnen (von links) Helena Fey (23), Sabrina Hüsemann (27), Monika Wedel (26) und Nalan Balke (26) vom Berufskolleg Bethel haben eine Checkliste für inklusive Spielplätze erarbeitet. Anhand eines Modells zeigen sie, was dazu gehört wie zum Beispiel Sandkastentische, an denen auch Rollifahrer spielen können, Schaukeln, in denen gleichzeitig Kinder mit und ohne Behinderung sitzen können und ein barrierefreier Untergrund.

Foto: Hendrik Uffmann