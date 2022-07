Zweifache Kündigung im Bielefelder Rathaus

Die Leitungen zweier Ämter in der Bielefelder Stadtverwaltung müssen demnächst neu besetzt werden. Der Grund: Die bisherigen Stelleinhaberinnen – Bibliotheksdirektorin Dr. Katja Bartlakowski und Volkshochschulleiterin Claudia Kukulenz – stellen sich neuen beruflichen Herausforderungen.

Die Direktorin der Stadtbibliothek Bielefeld, Dr. Katja Bartlakowski, wechselt an die Technische Hochschule Köln, die bundesweit größte Fachhochschule. Dort wird sie zur Professorin für Bibliothekspolitik und Community Building an der Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften ernannt. Dr. Katja Bartlakowski übernahm im Oktober 2019 die Leitung der Stadtbibliothek Bielefeld, nachdem sie über viele Jahre das Bibliothekssystem der Hochschule Osnabrück geleitet hatte.

„Ich habe mich über das Berufungsangebot der TH Köln sehr gefreut. Natürlich habe ich mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich war gerne für die Stadt Bielefeld und für die Menschen in dieser Stadt tätig. Meine Entscheidung ist letztlich aber auch ein Votum zugunsten meiner Kölner Heimat. Mir ist es so besser möglich, berufliche und private Herausforderungen entspannter in Einklang zu bringen“, erklärt Katja Bartlakowski.

Katja Bartlakowski, scheidende Leiterin der Bielefelder Stadtbiblothek. Foto: Bernhard Pierel

Kulturdezernent Dr. Udo Witthaus bedauert den Weggang von Katja Bartlakowski: „Ich gratuliere ihr aufs Herzlichste zur Professur. Von ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit werden sicher viele Bibliotheken und Kultureinrichtungen profitieren. Auch wenn ich die Gründe für ihre Entscheidung sehr gut nachvollziehen kann, bedauere ich es gleichzeitig sehr, dass Bielefeld in Katja Bartlakowski eine wichtige und innovative Impulsgeberin für die zeitgemäße Entwicklung der Stadtbibliothek verlieren wird. Ich bedanke mich sehr herzlich für ihren engagierten Einsatz in einer von vielfältigen Umbrüchen begleiteten und pandemiegeprägten Zeit, und wünsche ihr in allen Bereichen weiterhin viel Glück und Erfolg.“

Claudia Kukulenz, die die Leitung der Volkshochschule Bielefeld im September 2019 übernommen hatte, verlässt die Position zum 30. September. Sie wechselt nach Berlin, wo sie ab dem 1. Oktober die Leitung des Amtes für Weiterbildung und Kultur im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf übernimmt.

Die Direktorin der Bielefelder Volkshochschule, Claudia Kukulenz, geht ebenfalls. Foto: Thomas F. Starke

Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen: „Ich verlasse Bielefeld und meine Kolleginnen und Kollegen in der Ravensberger Spinnerei mit einer gehörigen Portion Wehmut. Noch Anfang Juli durfte ich einen sehr spannenden Schritt zur programmatischen und räumlichen Weiterentwicklung der VHS mitbegleiten – einen einwöchigen Design-Workshop mit dem renommierten Gestalter sogenannter ‚Dritter Orte‘, Aat Vos.“

Diesen Prozess weiterzuführen wird demnächst einer neuen Leitung angetragen werden. Dr. Udo Witthaus, als Kulturdezernent zuständig für die Volkshochschule, betont: „Einerseits bedauere ich den Fortgang von Claudia Kukulenz, da die Arbeit mit ihr sehr angenehm war. Sie hat bei der Entwicklung zu einer modernen Volkshochschule der Zukunft spürbar neue Akzente gesetzt hat. Andererseits ist ihre Entscheidung sowohl unter privaten als auch beruflichen Aspekten sehr nachvollziehbar. Ich wünsche ihr auf ihrem neuen Weg alles Gute.“

Die Verfahren zur Wiederbesetzung werden nun zügig auf den Weg gebracht, heißt es von der Stadt.