Vielleicht ist es eine Zeile aus dem Weihnachtslied „O Du fröhliche“, die gleichsam sinnbildlich ist für jene Zeit, damals vor 2021 Jahren, und heute, am Ende von Jahr zwei mit Corona: „Welt ging verloren, Christ ward geboren.“

Die Zeile steht für Hoffnung. „Christ ist erschienen, uns zu versühnen“, heißt es weiter in Strophe drei des Weihnachtsklassikers. Und als dieses Lied am Heiligabend von der Sparrenburg hinunter in die Stadt klang, mochte auch der Bindfaden-Regen die freudige Botschaft nicht verwässern.