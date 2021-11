Christbaum steht auf dem Alten Markt

Drei Tannen in der Innenstadt begleiten Bielefelder durch die Weihnachtszeit

Bielefeld

In der Bielefelder Innenstadt wird's weihnachtlich. Mitarbeiter des Umweltbetriebs haben am Donnerstag eine zwölf Meter hohe Nordmanntanne auf dem Alten Markt aufgestellt. Bis zum Abend sollen zwei weitere Bäume auf dem Willy-Brandt-Platz und vor dem Rathaus folgen. Bis in den Januar begleiten sie die Besucher der City durch die Weihnachtszeit.

Von Peter Bollig