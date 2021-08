Christian Lindner plaudert im Park

Die Stuhlreihen im großen Garten des Möller-Gasthauses vermitteln ein bisschen das Ambiente eines Parkkonzertes, andere Besucher haben Decken ausgelegt, auf denen sie essen und trinken, während sie das Geschehen auf und vor der Bühne verfolgen. Aber nicht Kultur oder Picknick haben die 600 Gäste nach Brackwede gelockt, sondern Politik: FDP-Chef Christian Lindner spricht an diesem Montagabend – als Höhepunkt im Wahlkampf der Bielefelder FDP.

FDP-Bundesvorsitzender spricht in Bielefeld vor 600 Gästen am Gästehaus der Möller-Group

Vor fast genau einem Jahr standen Jan Maik Schlifter (46) und Christian Lindner (42) schon einmal gemeinsam in Bielefeld auf der Bühne: in der Stadthalle vor 270 Zuschauern – mit Lindner als Bundesvorsitzendem und Schlifter als OB-Kandidat. Diesmal tritt Schlifter für den Bundestag an, Lindner zum zweiten Mal als Spitzenkandidat der FDP. Dass sie diesmal 600 Besucher begrüßen können, dafür hat Unternehmer und FDP-Mitglied Dr. Peter von Möller (Möller-Group) gesorgt, der den großen Park vor dem Gästehaus des Unternehmens zur Verfügung gestellt hat.