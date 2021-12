Christina Osei auf Platz 21 der Liste

Bielefeld

Bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen, die am Wochenende hybrid in Siegen und online abgehalten wurde, ist Bielefelds Bürgermeisterin Christina Osei (55) auf Platz 21 der Landesliste gewählt worden. Damit hat sie gute Chancen, bei der Landtagswahl im Mai 2022 in den Düsseldorfer Landtag einzuziehen. Matthi Bolte-Richter, der bisher die Bielefelder Grünen in Düsseldorf vertritt, hatte erklärt, nicht noch einmal antreten zu wollen.

Von Michael Schläger