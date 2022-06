Bielefeld

Die Brackweder Wache ist die erste der drei Polizeiwachen in Bielefeld mit einer Frau an der Spitze: Christine Schmitt hat just ihr Büro am Stadtring bezogen und ist nun als Chefin für 70 Beamte und die Bezirke Gadderbaum, Senne, Sennestadt und Brackwede zuständig.

Von Kerstin Sewöster