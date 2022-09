Christoph 13 fliegt wieder in Orange

Der in Bielefeld stationierte Rettungshubschrauber Christoph 13 ist von Mittwoch an wieder in Orange unterwegs. Für eine Reparatur musste die Maschine am vergangenen Dienstag außer Dienst gestellt werden. Einen Tag später landete bereits eine blaue Ersatzmaschine der Bundespolizei in Bielefeld.

Foto: Bernhard Pierel