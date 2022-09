Bielefeld

Die Jugend steht auf und kämpft in Organisationen wie Fridays for Future für eine lebenswerte Zukunft und die Bewältigung der Klimakrise. Doch ein Bewusstsein für den Umwelt- und Klimaschutz lässt sich nicht nur mittels Straßenaktivismus vermitteln. Warum nicht ein künstlerisches Format wie ein Musical bemühen? An der Musik- und Kunstschule greift das Kinder- und Jugendmusical „Clara und der Klimadrache“ das aktuelle Thema mit viel Sinn für Humor auf.

Von Uta Jostwerner