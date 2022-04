Wenn es nach Oberbürgermeister Pit Clausen geht, sollte die gerade zurückgewonnene Maskenfreiheit in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens noch einmal um ein paar Wochen verschoben werden. Dazu möchte Clausen den Landtag bitten, Bielefeld zur Hotspot-Region zu erklären. Der Haken: dieser Entscheidungsprozess könnte lange dauern.

Oberbürgermeister Pit Clausen will erreichen, dass in Bielefelds Schulen, Geschäften und Lokalen wieder Maske getragen wird.

Ausschlaggebend für den OB ist nicht die vergleichsweise geringe 7-Tage-Inzidenz in Bielefeld, sondern die Lage in den drei Krankenhäusern. „Die ist angespannt“, sagt Pit Clausen dieser Zeitung: Etwa 25 Prozent des Personals sind ausgefallen, weil sie krank sind oder sich in Quarantäne befinden. Und die Kliniken sind voll mit Corona-Patienten.