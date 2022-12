Club Sam's in Bielefeld: Schluss nach 45 Jahren

Der Name „Sam's“ steht seit Jahrzehnten für die späte Stunde: Der Club öffnet manchmal erst um zwei, die Partys dauern bis zum Morgengrauen. Nach 45 Jahren ist nun Schluss: an Silvester steigt die letzte Party, 2023 wird das Gebäude abgerissen.

Grund für den Abriss ist ein Eigentümer-Wechsel. Der ehemalige Besitzer, dem mehrere Immobilien in Bielefeld, Halle und Melle gehörten, hatte das Grundstück 2021 veräußert. „Er sagte mir, er will ins Ausland ziehen“, erzählt Inhaber Serkan Besiroglu (41). Er leitet das Sam's seit zwölf Jahren und absolvierte schon seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in dem Club. In den 1990ern hatte auch seine Mutter im Sam's gearbeitet.