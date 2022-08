CO2 sparen und den Insekten helfen

Bielefeld

Es gibt Neuigkeiten im Zusammenhang mit der kostenlosen Stadtwerke-App „Bie a hero“. Dabei ist es egal, ob Interessenten diese App auf ihrem Handy schon länger benutzen oder sie jetzt erst herunter laden wollen: Sie beteiligen sich von sofort an nicht mehr an der Aufforstung des Bielefelder Stadtwaldes, sondern an einem Blühfelderprojekt zur Unterstützung der heimischen Insektenvielfalt.

Von Markus Poch