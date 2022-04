Comedian und Popstar zugleich

Die Lichter flackern, aus den Nebelmaschinen steigt Rauch auf und auf dem Vorhang steht in großen Buchstaben „Teddy“. Ganz so, als würde das Publikum am Donnerstagabend einen Popstar erwarten. Stattdessen betritt der Comedian Tedros Teclebrhan alias Teddy die Bühne. „Was geht ab Bielefeld?“ begrüßt er die Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle.

Während einige Gäste noch ihre Plätze suchen, beginnt der Künstler bereits mit seiner Show. „Macht euch keinen Stress. Die Karten sind von vor drei Jahren, da weiß auch keiner mehr, wo er sitzt.“ Damit liegt er fast richtig, zweimal musste die Veranstaltung schon verschoben werden. Umso mehr freut sich das Publikum jetzt auf einen lustigen Abend. Den sollen sie auch bekommen. Teddy macht den Einstieg mit einigen Witze zum Thema Klimakrise und Greta Thunberg. „Die will uns aufmerksam machen, die will uns retten und wir sitzen so in unserem BMW und sind so wuhu! Geiles Leben!“ Dafür erntet er viele Lacher.