Comedy-Marathon der besonderen Art

Bielefeld

600 Comedy-Begeisterte besuchten am Mittwochabend eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. Die 18. komische Nacht fand dieses Mal im Bunker Ulmenwall, in der Bar Celona, in der Neuen Schmiede, im Zweischlingen und in der Komödie statt. Comedians, Kabarettisten und Zauberer eilten von Location zu Location und unterhielten ihr Publikum gewohnt gekonnt.

Von Nadine Niehenker