Container brennt in voller Ausdehnung

Feuerwehreinsatz in Bielefeld - Zwei Bauarbeiter (22/28) verletzt

Bielefeld

An der Schwartzkopffstraße zwischen Sudbrackstraße und Mielestraße am Rand der Bielefelder Innenstadt brannte am Mittwochmittag ein großer Container. Die Flammen drohten auf das angrenzende Gebäude überzugreifen.

Von Christian Müller