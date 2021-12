Containerbahnhof bleibt Brache

Fläche steht für Bielefelder City Logistik-Projekt nicht mehr zur Verfügung – Alternative an der Herforder Straße

Bielefeld

Die City Logistik ist eines der Kernstücke der Verkehrswende in Bielefeld. Waren für die Innenstadt sollen an ein Verteilzentrum geliefert werden und von dort mit kleinen Elektrofahrzeugen oder Lastenrädern in die Geschäfte gelangen. Der Plan jedoch, dieses Zentrum auf dem Gelände des früheren Containerbahnhofs anzusiedeln, ist gescheitert.

Von Michael Schläger