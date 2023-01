Coole Kiste, lecker Essen: Die pfiffige Idee einer Bielefelderin 

Bielefeld

Es ist ein Mega-Trend. In großen Städten gibt es bereits Food-Festivals. Und die coolen Kisten auf zwei oder vier Rädern stehen dabei im Mittelpunkt. Eine Bielefelderin möchte mit ihrem Foodtruck die Menschen in der Stadt begeistern. Ihre Kantine musste schließen. Wegen der Pandemie. So begann der Albtraum. So entstand der Traum von Susanne Schuran.