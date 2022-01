Bielefeld

An einer Grundschule im Bielefelder Westen gibt es aktuell in einer Klasse acht bestätigte Corona-Infektionen. Es soll sich um eine vierte Klasse handeln. Der Ausbruch in der Bültmannshofschule wurde dem Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Bei Kindern und jungen Erwachsenen in Bielefeld liegt der Inzidenzwert bei fast 1000.

Von André Best