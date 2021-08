Corona bei Ferienspielaktion

BielefeldBielefeldBielefeldBielefeld

Bei der Stadtranderholung des Bielefelder Jugendrings in Sennestadt hat es zwei Corona-Fälle gegeben. Die Ansteckung ging mutmaßlich von einer ebenfalls mit Corona infizierten Mutter aus. Die Ferienspielaktion wurde inzwischen abgebrochen. Von Eltern kommt Kritik an der zögerlichen Reaktion des städtischen Gesundheitsamtes.Bei der Stadtranderholung des Bielefelder Jugendrings in Sennestadt hat es zwei Corona-Fälle gegeben. Die Ansteckung ging mutmaßlich von einer ebenfalls mit Corona infizierten Mutter aus. Die Ferienspielaktion wurde abgebrochen. Bei der Stadtranderholung des Bielefelder Jugendrings in Sennestadt hat es zwei Corona-Fälle gegeben. Die Ansteckung ging mutmaßlich von einer ebenfalls mit Corona infizierten Mutter aus. Die Ferienspielaktion wurde abgebrochen. Bei der Stadtranderholung des Bielefelder Jugendrings in Sennestadt hat es zwei Corona-Fälle gegeben. Die Ansteckung ging mutmaßlich von einer ebenfalls mit Corona infizierten Mutter aus. Die Ferienspielaktion wurde abgebrochen.

Von Michael Schläger Von Michael Schläger Von Michael Schläger Von Michael Schläger