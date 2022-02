Corona-Demos: Bus- und Bahnverkehr unterbrochen

Die Kritiker der Corona-Maßnahmen wollen an diesem Freitag (4. Februar) wieder durch die Bielefelder Innenstadt ziehen. Das hat Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr.

Bielefelder Verkehrsbetriebe Mobiel kündigen für Freitag Einschränkungen an

Unter anderem der Verkehr auf der Linie 1 wird an diesem Freitag wegen drei Corona-Demos in Bielefeld unterbrochen.

"Aufgrund der Kundgebungen sperrt die Polizei wieder große Teile des Innenstadtbereichs, weshalb es im Bus- und Stadtbahnverkehr ab etwa 17.30 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr zu Beeinträchtigungen kommt", kündigt Mobiel-Sprecher Sebastian Bauer an.

Während der Sperrungen fährt die Stadtbahn-Linie 1 nur zwischen Schildesche und Hauptbahnhof sowie Senne und Obernstraße. Die Stadtbahn-Linie 2 verkehrt im genannten Zeitraum nur zwischen Altenhagen und Rathaus. Zwischen Jahnplatz und Sieker können während der Sperrungen mit großer Wahrscheinlichkeit keine Fahrten angeboten werden.

Die Stadtbahn-Linie 3 ist nur auf der Strecke Babenhausen und Jahnplatz unterwegs und fährt nicht zwischen Jahnplatz und Dürkopp Tor 6. Die Linie 4 steht Fahrgästen auf der Strecke von Lohmannshof bis Hauptbahnhof sowie von Stieghorst bis Sieker Mitte zur Verfügung. Für alle Linien gilt, dass sie auf den genannten Strecken in beiden Fahrtrichtungen unterwegs sind.

Die Bus-Linien 21, 29 und 369 aus und in Richtung Heepen starten und enden an der Haltestelle Carl-Severing-Schulen.

Die Linien 23, 24, 25/26, die über die Werner-Bock-Straße in Richtung Jahnplatz fahren, enden an der Haltestelle Seidenstickerhalle.

Die Linie 21 fährt aus Werther kommend bis zur Haltestelle Studentenwohnheim, dann über die Voltmannstraße zur Uni.

Die Linie 24 verkehrt von Dornberg aus nur bis zur Haltestelle Johannisfriedhof und wird dann bis zur Haltestelle Bethel verlängert. Dort wendet die 24 und fährt zurück nach Dornberg.

Die Busse der Linien 25/26, die an der Dürerstraße starten, fahren ab der Haltestelle Drögestraße über die Jöllenbecker Straße, Albert-Schweitzer-Straße und Lauestraße.

Die Linie 27 aus Richtung Baumheide fährt zur StadtbahnHaltestelle Sudbrackstraße, wo ein Umstieg in die Stadtbahn-Linie 1 in Richtung Schildesche möglich ist. In Richtung Baumheide fahren die Busse über die Mielestraße zur Sudbrackstraße, von dort dann über den regulären Fahrweg bis Baumheide. Die Strecke vom Jahnplatz über die Wertherstraße bis zur Lampingstraße entfällt während der Sperrungen.

Die Busse der Linie 28 aus Ummeln kommend fahren bis zur Haltestelle Friedrich-List-Straße und dann als Ersatz für die Linie 29 über den Haller Weg bis zum Schildhof und anschließend zurück nach Ummeln.

Die Linie 29 fährt während der genannten Sperrungen nicht zwischen Schildhof und Jahnplatz.

Die Busse der Linien 87/95 aus Richtung Gütersloh fahren über die Eisenbahnstraße bis zur Artur-Ladebeck-Straße. An der Haltestelle Brackwede Bahnhof ist ein Umstieg in die Stadtbahn-Linie 1 möglich.

Alle Informationen werden auf der Webseite www.moBiel.de/demo veröffentlicht und aktualisiert.