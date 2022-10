Corona: Die Lage in den Bielefelder Krankenhäusern ist ernst

Bielefeld

So schlimm wie in München ist die Situation nicht. Möglicherweise auch wegen des Oktoberfestes steht die medizinische Versorgung der Menschen in einigen Pflegeheimen und Kliniken dort vor dem Zusammenbruch. In den Bielefelder Krankenhäusern ist die Lage nicht dramatisch, aber ernst. Es fehlt krankheits- oder urlaubsbedingt medizinisches Personal.

Von André Best