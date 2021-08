Corona-Hotspot Ferienspiele

Bielefeld

Bei Ferienspielen des Bielefelder Jugendrings haben sich bislang sieben Kinder mit dem Corona-Virus infiziert. Der Grund für das clusterhafte Auftreten in der Feriengruppe ist vermutlich eine am 30. Juli positiv getestete Mutter, die ihr Kind dennoch am Montag, 2. August, noch für einen Tag zu den Ferienspielen schickte. Am Dienstag, 3. August, wurde das Kind positiv getestet.

Von Uta Jostwerner