Corona-Impfaktion für Kinder ab 12

Jetzt sind die 12- bis 15-Jährigen an der Reihe: Das Bielefelder Impfzentrum öffnet von diesem Sonntag an für Kinder und Jugendliche seine Pforten. Und an der Obersee-Gaststätte Seekrug läuft gleichzeitig eine Impfaktion ohne Voranmeldung.

„Dafür ist ab Sonntag, 25. Juli, nun an jedem Tag ab 14 Uhr eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt vor Ort, um die interessierten Eltern und Kinder umfassend zu informieren und über mögliche Risiken aufzuklären. Erst danach wird geimpft“, verweist Stadtsprecher Daniel Steinmeier auf das neue Angebot im Impfzentrum an der Bielefelder Stadthalle. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

„Ich freue mich sehr, dass wir nun auch Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot machen können. So können wir schon einige Schülerinnen und Schüler impfen, bevor nach den Ferien bald wieder die Schule wieder beginnt“, sagt der Bielefelder Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger.

Die Aktion mit dem Impfstoff von Biontech läuft erst einmal eine Woche lang, soll bei Bedarf aber verlängert werden. Wer sein Kind impfen lassen möchte, kann ohne Termin einfach täglich ab 14 Uhr im Impfzentrum vorbeikommen. Natürlich erhalten daneben auch alle anderen über 16-jährigen Bielefelderinnen und Bielefelder weiterhin ganztägig eine Impfung im Impfzentrum – mit und ohne Termin.

Erfreut ist der Sozialdezernent auch über das Ergebnis der Impfaktion auf der Kirmes. „An zwei Nachmittagen 319 Erstimpfungen – das heißt, dass die Strategie Erfolg bringt, mit den Impfangeboten dort hinzugehen, wo viele Leute sind. Wir müssen es allen Impfwilligen so einfach wie möglich machen, an die Impfung zu kommen. An diesem Sonntag geht es deshalb mit einem mobilen Angebot am Obersee am Seekrug weiter. Und in den nächsten Wochen wird es weitere mobile Impfangebote geben.“ Am Obersee wird an diesem Sonntag mit dem Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson geimpft.