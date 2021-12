Bielefeld

Das Angebot ist da, jetzt müssen die Menschen kommen und es nutzen. Seit Donnerstag können sich Besucher des PVM-Testzentrums an der Bielefelder Uni gegen das Coronavirus impfen lassen, seit Montag auch am PVM-Standort hinter Ikea am Südring in Bielefeld-Brackwede.

Von Peter Bollig