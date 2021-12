Corona: Vier weitere Todesfälle in Bielefeld

In Bielefeld werden an diesem Mittwoch, 22. Dezember, vier Todesfälle im Zusammenhang gemeldet mit Covid-19 gemeldet. Somit starben seit Beginn der Pandemie in Bielefeld 427 Menschen.

Das Alter der Verstorbenen sowie deren Impfstatus werden erst im Laufe des Tages bekannt gemacht. Zuletzt ist ein 62 Jahre alter Mann an Corona verstorben. Er war nicht geimpft.

156 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für Bielefeld gemeldet. Der Inzidenzwert beträgt 219,8 (-20,1). Das ist in etwa ähnlich des Landesschnitts. In ganz NRW wird die Inzidenz mit 220,6 (-11,5) angegeben.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden nach letzten Meldungen 59 (-10) Coronapatienten behandelt, davon 18 (-1) auf einer Intensivstation.

Nach letzten Angaben vom 12. Dezember haben über 272.000 Personen in Bielefeld die vollständige Impfung gegen Corona erhalten. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das 81,5 Prozent, gemessen an den impfberechtigten Personen über 12 Jahren 92 Prozent. Mehr als 36 Prozent der Volljährigen sind bereits dreimal geimpft. In diesem Wert sind die von Betriebsärzten durchgeführte Impfungen nicht enthalten. Diese werden nicht veröffentlicht.