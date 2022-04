Corona: vier weitere Todesfälle in Bielefeld

Vier weitere Menschen sind in Bielefeld an Corona gestorben, drei Frauen und ein Mann. Drei waren vollständig geimpft, von einer Frau war der Impfstatus nicht bekannt.

Die drei Frauen und der Mann sind nach Angaben der Stadt an und nicht mit Corona verstorben: Es sind eine 88 Jahre alte Frau (Impfstatus unbekannt), eine 83 Jahre alte Frau (vollständig geimpft), eine 67 Jahre alte Frau (vollständig geimpft) und ein 94 Jahre alter Mann (vollständig geimpft) – somit gibt es seit Pandemiebeginn 530 Corona-Tote in Bielefeld.

Das Robert-Koch-Institut hat zudem 845 Neuinfektionen gemeldet (Stand Mittwoch). Damit liegt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelder nun bei 84.690. Die Meldeinzidenz der vergangenen sieben Tage beträgt 1.079,7 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 3.601 Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen liegt bei etwa 69.700. 131 Menschen werden in den Kliniken wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, 12 davon liegen auf der Intensivstation und 4 werden auch beatmet.

Das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld empfiehlt Bielefelderinnen und Bielefeldern sich über die Feiertage regelmäßig zu testen, insbesondere wenn Familienzusammenkünfte anstehen oder Osterfeuer besucht werden. So kann jeder Einzelne dazu beitragen, sich selbst und die Menschen im eignen Umfeld zu schützen. Die Öffnungszeiten der Teststellen über die Osterfeiertage gibt es unter https://www.bielefeld.de/teststellen. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Wo Öffnungszeiten an den Feiertagen bekannt sind, wurden diese in der Liste vermerkt.

Das städtische Impfzentrum in der Schillerstraße 44 impft auch an den Feiertagen, Karfreitag, 15. April, und Ostermontag, 18. April, wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr. Ein Termin ist nicht erforderlich. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann hier einen Termin buchen: https://www.asb-owl.de/impfzentrum

An jedem Freitag steht zusätzlich von 10 bis 18 Uhr ein ukrainischer Übersetzer zur Verfügung.

Auch die städtischen Impfstellen Loom/Innenstadt und Universität sind an den Feiertagen geöffnet. An Karfreitag, 15. April, wird von 10 bis 14 Uhr am Standort Universität geimpft. Am Samstag, 16. April, können Impflinge von 12 bis 18 Uhr die Impfstelle im Einkaufszentrum Loom aufsuchen. Am Samstag, 17. April, und an Ostermontag, 18. April, wird von 10 bis 14 Uhr am Standort Universität geimpft. Hier können Termine vereinbart werden: https://testzentrum-bi.de/termine/