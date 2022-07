Coronavirus: Stadt verhängt Betretungsverbote

Bielefeld

In Sachen Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht für Personal in allen Arten von Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Praxen und im Rettungsdienst will die Stadt Bielefeld von kommender Woche an Ernst machen. Gesundheitsdezernent Martin Adamski kündigte an, dass Bielefeld als erste Kommune in OWL sechs Arbeitsplatz-Betretungsverbote für Impfverweigerer ausspricht.

Von Jens Heinze