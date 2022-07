Country und Dudelsack

Zwei Veranstaltungen stehen im Monat August in der Neuen Schmiede in Bethel auf dem Programm.

Sommerkonzerte in der Neuen Schmiede in Bielefeld

Die Band „Silja“ gastiert am 28. August in Bethel.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Lokal“ gastiert am Sonntag, 7. August, Dana Maria in der Neuen Schmiede. Beginn ist um 19 Uhr. Mit ihrem authentischen Texas-Slang in der Stimme und der Gitarre in der Hand verfolgt Dana Maria eine musikalische Vision, die sie auch konsequent in ihren Stücken umsetzt: Eine zeitgemäße und eigene Version von Country.

Die junge Singer-Songwriterin Dana Maria lebt zwar hauptsächlich in der Mainmetropole Frankfurt, hat ihre musikalischen Wurzeln aber in Austin, Texas. Familiäre Verbindungen führten und führen sie immer wieder in die texanische Hauptstadt, wo sie schon seit vielen Jahren in die bunte, florierende Musikszene eintaucht. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Biergarten statt.

Am Sonntag, 28. August, gastiert die Band „Silja“ in Bethel. Die außergewöhnliche Besetzung mit verschiedenen Dudelsäcken, Violine, Gitarre und Cister lädt zu einem abwechslungsreichen stimmigen Klangerlebnis ein, voller Überraschungen, Virtuosität, Spielfreude und magischer Momente. 2018 gegründet, treffen erfahrene Musiker ganz unterschiedlicher Musikrichtungen aufeinander. Traditionelle Musik aus Deutschland trifft jazzige und jiddische Einflüsse. Groovige Tanzstücke treffen auf Balladen voller Sehnsucht, barocke Einflüsse auf bodenständige Melodien – eine einfühlsame und gleichzeitig zielsichere

Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne. Kristina Künzel – Dudelsäcke, Mark Kovnatskiy – Violine, Ben Aschenbach – Gitarren und Cister.

Auch bei diesem Gastspiel ist der Eintritt frei.