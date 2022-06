CSD wird „Bunt, Inklusiv, Emanzipiert“

Am 11. Juni wird am Rathaus nicht nur die Regenbogen-Flagge gehisst, sondern auch in gewohnter Manier der CSD (Christopher Street Day) gefeiert. Darauf freuen sich (von links) die Mit-Organisatoren Bert-Ulf Prellwitz, Nele Bürmann und Sascha Ohnesorge) von Aids-Hilfe und BieQueer.

Foto: Hörttrich