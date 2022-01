Er sei glimpflich davongekommen, sagt Matthias Jaene, der sich vor knapp einem Jahr mit dem Coronavirus infizierte, daran so erkrankte, dass er ins Krankenhaus musste und noch heute unter den Folgen leidet. Dass es hätte schlimmer kommen können, hat er in der Familie und vor allem in der Reha erlebt. Weshalb er anderen zur Impfung rät und seine Geschichte erzählt. „Das alles hätten die Leute erleben sollen, die Corona leugnen“, sagt der 64-Jährige.

Von Peter Bollig